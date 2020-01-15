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    Рятувальники навчать киян, як правильно пірнати в ополонку на Водохреща

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    Купання у Гідропарку на Водохреща - Рятувальники навчать киян, як правильно пірнати в ополонку на Водохреща
    Купання у Гідропарку на Водохреща
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Водолаз-рятувальник продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща

    У четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

    Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща. У свою чергу медпрацівники Головного управління розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.

    Захід відбудеться на вул. Прирічна, 5, (Оболонська набережна, навпроти церкви) о 10:00.

    Як повідомляла раніше пресслужба КМДА, новорічно-різдвяні свята вже традиційно завершаться відзначенням свята Хрещення господнього (Водохреща) 19 січня, яке у столиці відзначатиметься в Парку культури та відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього.

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