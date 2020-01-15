Рятувальники навчать киян, як правильно пірнати в ополонку на Водохреща
Водолаз-рятувальник продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща
У четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.
Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща. У свою чергу медпрацівники Головного управління розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.
Захід відбудеться на вул. Прирічна, 5, (Оболонська набережна, навпроти церкви) о 10:00.
Як повідомляла раніше пресслужба КМДА, новорічно-різдвяні свята вже традиційно завершаться відзначенням свята Хрещення господнього (Водохреща) 19 січня, яке у столиці відзначатиметься в Парку культури та відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього.