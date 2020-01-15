Рятувальники навчать киян, як правильно пірнати в ополонку на Водохреща



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Купання у Гідропарку на Водохреща Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Водолаз-рятувальник продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща

У четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща. У свою чергу медпрацівники Головного управління розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.

Захід відбудеться на вул. Прирічна, 5, (Оболонська набережна, навпроти церкви) о 10:00.

Як повідомляла раніше пресслужба КМДА, новорічно-різдвяні свята вже традиційно завершаться відзначенням свята Хрещення господнього (Водохреща) 19 січня, яке у столиці відзначатиметься в Парку культури та відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього.

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