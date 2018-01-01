Де у столиці можна придбати свіжі продукти (адреси)

Цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

20 та 21 січня в Києві пройдуть традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Зокрема, ярмарки триватимуть: 20 січня (субота) 2018 року у: Голосіївському районі –