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    Де у столиці можна придбати свіжі продукти (адреси)

    Цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
    20 та 21 січня в Києві пройдуть традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Зокрема, ярмарки триватимуть: 20 січня (субота) 2018 року у: Голосіївському районі –
    • Сьогодні, 08:55
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    Ярмарок
    Ярмарок

    Цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    20 та 21 січня в Києві пройдуть традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Зокрема, ярмарки триватимуть:

    20 січня (субота) 2018 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вул. Милославської та вул. Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (в межах М. Закревського та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. К. Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича Барського, 7;
    • Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

    21 січня (неділя) 2018 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14А;
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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