Де у столиці можна придбати свіжі продукти (адреси)
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Цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
20 та 21 січня в Києві пройдуть традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Зокрема, ярмарки триватимуть:
20 січня (субота) 2018 року у:
- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вул. Милославської та вул. Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (в межах М. Закревського та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. К. Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича Барського, 7;
- Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
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21 січня (неділя) 2018 року у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14А;
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.