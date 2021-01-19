Де в Києві можна більше заробити: найоплачуваніші вакансії

У Києві стабільно високий попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи

Наразі на одну вакансію в Києві в середньому претендують троє безробітних

Столичні роботодавці готові платити найбільше ріелторам, електрослюсарям та головним механікам. Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

Наразі шкала найоплачуваніших вакансій у базі столичної служби зайнятості має такий вигляд:

найвищий середній розмір оплати праці пропонується у вакансіях для ріелтора (25 тис. грн),

електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій (24,4 тис. грн),

головного механіка (23,8 тис. грн),

керівники відділів або структурних підрозділів (22,7 тис. грн),

електромонтер контактної мережі (22 тис. грн),

виконавчий директор та продюсер (21,8 тис. грн),

інженер-програміст (21,7 тис. грн),

муляр (21 тис. грн),

газозварник, випробувач та слюсар-складальник двигунів, електромонтажник будівельний, ливарник металів і сплавів (по 20 тис. грн).

У службі зайнятості зазначають, що у Києві стабільно високий попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи: вихователів, інженерів, вчителів, економістів, медсестер, бухгалтерів. У дефіциті - представники робітничих професій.

Утім, на ринку праці столиці спостерігається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Серед зареєстрованих безробітних переважають законодавці, вищі державні службовці, керівники та професіонали, натомість існує гостра потреба у представниках робітничих професій.

Попитом у столичних роботодавців користуються кваліфіковані робітники: слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі-ремонтники, пекарі, слюсарі з ремонту рухомого складу, кондитери, електрогазозварники, малярі та ін. Високий попит і на працівників сфери торгівлі та послуг: продавців-консультантів, продавців продовольчих товарів, помічників вихователів, кухарів, охоронників тощо. Затребувані також прибиральники, двірники, вантажники, підсобні робітники.

«Столична служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями, вивчає їх пропозиції, допомагає підбирати персонал, зокрема, на засадах рекрутингу», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Загалом станом на 18 січня 2021 року роботодавці столиці поінформували столичну службу зайнятості про наявність 7038 вакансій. На одну вакансію на початку 2021 року у Києві в середньому претендували троє безробітних, тоді як на відповідну дату минулого року - один безробітний. Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце налічується у сферах інформації і телекомунікації та фінансової і страхової діяльності (по 29 осіб), надання інших видів послуг (16), тимчасового розміщування й організації харчування (7 осіб), найменше - у сфері водопостачання. За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію – серед законодавців, керівників, менеджерів (29 осіб), а найменше – серед кваліфікованих робітників та представників найпростіших професій.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 січня 2021 року 459 тисяч безробітних, серед яких майже 50% мають диплом про вищу освіту.

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