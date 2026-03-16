Дрони з «інтернетом» та mesh-мережами: Ігнат розкрив деталі нетипової атаки на Київ

Ігнат: «Росіяни постійно модернізують свої дрони, роблячи їх менш помітними для радарів»

Ранкова атака на столицю 16 березня 2026 року була нетиповою: ворог випустив близько 30 безпілотників, частина з яких була обладнана новітніми системами керування. Це дозволяло росіянам маневрувати дронами безпосередньо під час польоту. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Главком».

За словами Юрія Ігната, принаймні частина збитих БпЛА була оснащена mesh-мережами та іншими каналами зв’язку. Такі системи дозволяють безпілотникам «спілкуватися» між собою або керуватися оператором у режимі реального часу, що раніше було рідкістю для звичайних «шахедів».

«Росіяни постійно модернізують свої дрони, роблячи їх менш помітними для радарів та стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)», – зазначив речник Повітряних сил.

Ранкова атака РФ була нетиповою, - начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат



Близько 30 БпЛА летіли на Київщину, дрони мали канали зв'язку. Принаймні частина із цих безпілотників була обладнана mesh-мережами та іншими системами керування, що дозволяло ворогу управляти…

Нагадаємо, через падіння уламків у центрі столиці минулося без пожеж та постраждалих. Повітряна тривога в місті тривала майже годину. Згодом стало відомо, що уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві.