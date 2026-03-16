Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дрони з «інтернетом» та mesh-мережами: Ігнат розкрив деталі нетипової атаки на Київ

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Збитий ППО ударний дрон Shahed-136, ілюстративне фото
фото: facebook.com/PvKPivden

Ігнат: «Росіяни постійно модернізують свої дрони, роблячи їх менш помітними для радарів»

Ранкова атака на столицю 16 березня 2026 року була нетиповою: ворог випустив близько 30 безпілотників, частина з яких була обладнана новітніми системами керування. Це дозволяло росіянам маневрувати дронами безпосередньо під час польоту. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Главком».

За словами Юрія Ігната, принаймні частина збитих БпЛА була оснащена mesh-мережами та іншими каналами зв’язку. Такі системи дозволяють безпілотникам «спілкуватися» між собою або керуватися оператором у режимі реального часу, що раніше було рідкістю для звичайних «шахедів».

«Росіяни постійно модернізують свої дрони, роблячи їх менш помітними для радарів та стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)», – зазначив речник Повітряних сил.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, через падіння уламків у центрі столиці минулося без пожеж та постраждалих. Повітряна тривога в місті тривала майже годину. Згодом стало відомо, що уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві.

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ескадрилья F-16 залучається до бойових чергувань майже щодня
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ
16 лютого, 22:08
Директору психоневрологічного інтернату загрожує до трьох років позбавлення волі
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури
20 лютого, 12:10
Займання сталося у квартирі на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки
У Дніпровському районі горіла квартира у багатоповерхівці (фото)
23 лютого, 08:43
Міжнародні експерти оглянули Софійський собор та Ближні і Дальні печери Лаври
Обстеження Софії Київської та Лаври після атак РФ: результати перевірки місією ЮНЕСКО
25 лютого, 10:20
Станція метро Мінська у Києві
У метро на станціях з’явилися мокрі плями: чи безпечно це для пасажирів
6 березня, 14:01
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення
7 березня, 16:15
Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
7 березня, 16:51
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
13 березня, 11:12
Зруйнований склад ресторанів
Окупанти розбомбили склади культової мережі столичних ресторанів
14 березня, 20:32

Новини

Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі
Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку
На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
Маестро світового рівня: 85 років від дня народження диригента Володимира Кожухаря
Маестро світового рівня: 85 років від дня народження диригента Володимира Кожухаря

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua