Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Ющенко вразив українців своєю простотою
фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Віктора Ющенка не вперше помічають на столичному ринку 

Колишнього президента України Віктора Ющенка помітили на ринку у Києві. Віктора Ющенка застали за покупкою мандаринів. Українка Людмила Архарова, яка поспілкувалася з експрезидентом, розповіла про їхню зустріч. Подібними історіями поділилися й інші користувачі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Тhreads.

Як розповіла Людмила Архарова, вона зустріла Віктора Ющенка на столичному ринку, коли він обирав мандарини. Зі спостережень жінки, експрезидент – постійний клієнт на ринку. «Віктор Ющенко. Без охорони. Без метушні. Спокійно обирав фрукти. Видно – не випадковий гість, а постійний клієнт. Стояв, розмовляв із власником лавки – тим самим, у якого і я купую свої мандарини», – поділилася Людмила Архарова.

Українка Людмила розповіла, як поспілкувався з експрезидентом України
Українка Людмила розповіла, як поспілкувався з експрезидентом України
фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Жінка зізналася, що не любить «чіпляти» відомих людей, однак Ющенко підійшов до неї сам. «Але цього разу все сталося навпаки – пан Віктор сам заговорив зі мною, обійняв, почав жартувати й радити, де краще купувати. Я теж не розгубилася. Кажу: «10 кг мандаринів оптом для мене забагато. Може, візьмемо навпіл?» – написала жінка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У коментарях один з користувачів зауважив, що також бачив того дня Віктора Ющенка на ринку. За словами чоловіка, його вразила простота експрезидента: «Він купив чай в пластиковому стаканчику. Вразила його простота. Усміхнувся щиро, надпив, а цукор сховав у кишеню куртки. Дітей пригощу, каже».

Віктора Ющенка помітили на ринку у Києві
Віктора Ющенка помітили на ринку у Києві
фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Зокрема, Ющенка часто зустрічають у громадських місцях, як на ринку, де він спілкується з продавцями та перехожими. «Ющенко справді дуже приємна у спілкуванні людина, колись з ним в одного продавця на Володимирському ринку купували саджанці калини. Дав мені масу порад щодо посадки. Був без охорони зі своїм ще маленьким сином Тарасом», – розповіла одна з користувачів.

Українці згадали про роки Ющенка правління
Українці згадали про роки Ющенка правління
фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Також у коментарях українці згадали про роки, коли Віктор Ющенко обіймав посаду президента України.

  • «Він найкраще, що трапилось з Україною. На жаль, Україна не була ще готова до нього».
  • «Скажу непопулярну думку. Ющенко єдиний нормальний президент був з усіх».
  • «Взагалі самий адекватний президент України був по суті. Тільки дуже м'який».

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, український політик та третій президент України Віктор Ющенко святкує 72 день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року. «Главком» розповів найцікавіше про життя третього президента.

Також повідомлялося, як третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці у Facebook опублікував знакове фото вечірньої Троєщини. На знімку – занурений у повну темряву спальний район столиці, де яскравими острівцями світла виділяються лише пункти незламності та поодинокі вікна багатоповерхівок, підсвічені мешканцями за допомогою альтернативних засобів. 

Читайте також:

Теги: Віктор Ющенко столиця Київ ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Києві внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 лютого
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
3 лютого, 04:19
Київський рятувальник Олександр Зібров отримав важкі травми, захищаючи людей
18 днів боровся за життя: у лікарні помер київський рятувальник Олександр Зібров
26 сiчня, 15:32
У столиці піднялися ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
26 сiчня, 18:23
Деякі з поїздів вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями
Блекаут у Києві: з тунелів метро довелося евакуювати майже півтисячі пасажирів
31 сiчня, 18:58
Єгор Соболєв пішов захищати Україну. «Селфі» робила Марічка Падалко
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
14 лютого, 17:15
У КМДА додали, що рекомендована добова норма на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
11 лютого, 18:03
Після обстрілу у ніч на 12 лютого найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
12 лютого, 13:36
Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка
15 лютого, 20:21
На місці події працюють екіпажі патрульної поліції
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)
19 лютого, 10:46

Життя

«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)
«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)
У родині Лесі Нікітюк сталося горе
У родині Лесі Нікітюк сталося горе
Саграда Фамілія у Барселоні досягла своєї пікової висоти
Саграда Фамілія у Барселоні досягла своєї пікової висоти
Трамп пожартував про Рубіо через його промову на Мюнхенській конференції
Трамп пожартував про Рубіо через його промову на Мюнхенській конференції
Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни
Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни
Файли Епштейна: з'явилися шокуючі фото Принца Ендрю з маленьким хлопчиком
Файли Епштейна: з'явилися шокуючі фото Принца Ендрю з маленьким хлопчиком

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua