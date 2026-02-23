«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)

Віктора Ющенка не вперше помічають на столичному ринку

Колишнього президента України Віктора Ющенка помітили на ринку у Києві. Віктора Ющенка застали за покупкою мандаринів. Українка Людмила Архарова, яка поспілкувалася з експрезидентом, розповіла про їхню зустріч. Подібними історіями поділилися й інші користувачі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Тhreads.

Як розповіла Людмила Архарова, вона зустріла Віктора Ющенка на столичному ринку, коли він обирав мандарини. Зі спостережень жінки, експрезидент – постійний клієнт на ринку. «Віктор Ющенко. Без охорони. Без метушні. Спокійно обирав фрукти. Видно – не випадковий гість, а постійний клієнт. Стояв, розмовляв із власником лавки – тим самим, у якого і я купую свої мандарини», – поділилася Людмила Архарова.

Українка Людмила розповіла, як поспілкувався з експрезидентом України фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Жінка зізналася, що не любить «чіпляти» відомих людей, однак Ющенко підійшов до неї сам. «Але цього разу все сталося навпаки – пан Віктор сам заговорив зі мною, обійняв, почав жартувати й радити, де краще купувати. Я теж не розгубилася. Кажу: «10 кг мандаринів оптом для мене забагато. Може, візьмемо навпіл?» – написала жінка.

У коментарях один з користувачів зауважив, що також бачив того дня Віктора Ющенка на ринку. За словами чоловіка, його вразила простота експрезидента: «Він купив чай в пластиковому стаканчику. Вразила його простота. Усміхнувся щиро, надпив, а цукор сховав у кишеню куртки. Дітей пригощу, каже».

Віктора Ющенка помітили на ринку у Києві фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Зокрема, Ющенка часто зустрічають у громадських місцях, як на ринку, де він спілкується з продавцями та перехожими. «Ющенко справді дуже приємна у спілкуванні людина, колись з ним в одного продавця на Володимирському ринку купували саджанці калини. Дав мені масу порад щодо посадки. Був без охорони зі своїм ще маленьким сином Тарасом», – розповіла одна з користувачів.

Українці згадали про роки Ющенка правління фото: скриншот Threads/lyudmila_arkharova

Також у коментарях українці згадали про роки, коли Віктор Ющенко обіймав посаду президента України.

«Він найкраще, що трапилось з Україною. На жаль, Україна не була ще готова до нього».

«Скажу непопулярну думку. Ющенко єдиний нормальний президент був з усіх».

«Взагалі самий адекватний президент України був по суті. Тільки дуже м'який».

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, український політик та третій президент України Віктор Ющенко святкує 72 день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року.

