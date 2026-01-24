Головна Країна Кримінал
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
фото з відкритих джерел

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не було доведено за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів

Дніпровський районний суд міста Києва визнав громадянку невинуватою у виправдуванні збройної агресії Російської федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

У квітні 2024 року жінка в телефонній розмові заявила: «… Воевать будут до последнего украинца, им надо земля, а нас шоб не было».

У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років. Під час розмови вона дійсно сказала, що «воюватимуть до останнього українця», процитувавши свого чоловіку, зіславшись на його слова. Але запевнила суд, що не виправдовувала агресію РФ, а мала на увазі, що війна – це великий стрес та загибель людей, що війна буде довгою. бо Росія хоче повністю знищити український народ і захопити українську землю. Жінка розповіла, що 35 років викладала історію дітям у школі, виховуючи патріотизм і сама є великою патріоткою України.

Підставою для виправдання стало те, що прокурор у засіданні не надав ухвалу слідчого судді Київського апеляційного суду, якою давався дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії – перехоплення телефонної розмови.

Прокурор пояснював, що така ухвала є засекреченою і долучив відповідь голови Київського апеляційного суд. Але, як вважає суд, з тексту відповіді неможливо встановити про яке саме кримінальне провадження йдеться і що судом дійсно ухвалювалося судове рішення про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не було доведено за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів і жінку виправдав. Протягом 30 днів на вирок можуть подати апеляційну скаргу.

Раніше у Києві затримали жінку, яка очолювала школу в тимчасово окупованій Ялті та впроваджувала в ній освітні стандарти РФ.

Нагадаємо, мешканка Херсона на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років. 

Також за матеріалами Служби безпеки до 10 років ув’язнення заочно засуджено очільницю «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська. Задокументовано, що одразу після окупації міста жінка відкрито підтримала агресора та обійняла посаду «начальника» фейкового «відділу освіти» у місцевій адміністрації. До 2022 року зловмисниця працювала заступником начальника відділу освіти Лисичанської міськради. Але перейшовши на службу ворогу, зрадниця миттєво «перевзулась».

