Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі

Столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що подія відбулась днями в одній з комунальних квартир Дніпровського району.

Слідство встановило, що 37-річний місцевий мешканець під час розпивання спиртних напоїв разом із сусідами вирішив похизуватись та продемонстрував останнім, що має боєприпас.

Згодом, повідомляють правоохоронці, повернувшись до своєї кімнати, чоловік привів у дію запальний механізм від гранати, який здетонував. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За незаконне зберігання вибухової речовини без передбаченого законом дозволу затриманому загрожує до семи років позбавлення волі фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та у ході слідчих дій вилучили корпус гранати Ф-1. Походження боєприпасу та мета його зберігання наразі встановлюється.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання вибухової речовини без передбаченого законом дозволу йому загрожує до семи років позбавлення волі.

