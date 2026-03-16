Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав
Столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що подія відбулась днями в одній з комунальних квартир Дніпровського району.

Слідство встановило, що 37-річний місцевий мешканець під час розпивання спиртних напоїв разом із сусідами вирішив похизуватись та продемонстрував останнім, що має боєприпас.

Згодом, повідомляють правоохоронці, повернувшись до своєї кімнати, чоловік привів у дію запальний механізм від гранати, який здетонував. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За незаконне зберігання вибухової речовини без передбаченого законом дозволу затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та у ході слідчих дій вилучили корпус гранати Ф-1. Походження боєприпасу та мета його зберігання наразі встановлюється.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання вибухової речовини без передбаченого законом дозволу йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 27-річний чоловік, якого обвинувачують у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами після вибуху гранати в хостелі. Подія сталася в ніч із 8 на 9 січня 2026 року під час масованого обстрілу столиці.

Дрони з «інтернетом» та mesh-мережами: Ігнат розкрив деталі нетипової атаки на Київ
Українські банки готові до кредитування економіки
