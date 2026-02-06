Компанія Fire Point розробила ракету FP-9, яка здатна досягти Москви

Наразі ракети перебувають на завершальному етапі випробувань

Українська оборонна компанія Fire Point завершує підготовку до прийняття на озброєння балістичних ракет FP-7 та FP-9. Нові зразки озброєння позиціонуються як значно доступніші за західні аналоги, а їхні тактико-технічні характеристики дають змогу уражати стратегічні цілі в глибокому тилу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю співзасновників компанії Ірини Терех і Дениса Штілермана для DW.

За словами розробників, FP-7 є бюджетною альтернативою американській системі ATACMS. Ракета має дальність до 300 км і призначена для високоточного ураження цілей на відносно коротких дистанціях.

Потужніша версія – FP-9 – здатна вражати об’єкти на відстані 800–850 км та оснащена бойовою частиною масою близько 800 кг.

«800 км – це Москва, це Петербург», – наголосив Штілерман.

Ірина Терех зазначила, що на відміну від безпілотників і крилатих ракет, балістичні ракети мають значно вищі шанси подолати три рівні протиповітряної оборони навколо російської столиці. Наразі обидві ракети перебувають на завершальному етапі випробувань. Очікується, що кодифікація та офіційне прийняття на озброєння відбудуться вже в лютому цього року.

До слова, Лондон анонсував запуск амбітної програми зі створення балістичної ракети великої дальності спеціально для потреб Збройних Сил України. Нова зброя має суттєво посилити можливості Києва у відсічі російській агресії.