Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж, заявив Терехов
Голова Асоціації прифронтових міст та громад назвав зрив засідання Верховної Ради «неповагою до народу». Він наголосив, що в умовах війни та енергетичної кризи парламент зобов’язаний працювати без пауз.
«Коли країна мерзне – парламент не має права «відпочивати». Коли люди без світла й тепла – влада не має права бути відсутньою. Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж», – заявив Терехов.
Він закликав депутатів усіх фракцій припинити політичні ігри повернутися до відповідальної та продуктивної праці, розглянути законопроєкти щодо підтримки теплопостачання та відновлення енергооб'єктів, які критично необхідні для виживання міст.
