Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Ігор Терехов
фото: city.kharkiv.ua

Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж, заявив Терехов

Голова Асоціації прифронтових міст та громад назвав зрив засідання Верховної Ради «неповагою до народу». Він наголосив, що в умовах війни та енергетичної кризи парламент зобов’язаний працювати без пауз.

«Коли країна мерзне – парламент не має права «відпочивати». Коли люди без світла й тепла – влада не має права бути відсутньою. Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж», – заявив Терехов.

Він закликав депутатів усіх фракцій припинити політичні ігри повернутися до відповідальної та продуктивної праці, розглянути законопроєкти щодо підтримки теплопостачання та відновлення енергооб'єктів, які критично необхідні для виживання міст.

Читайте також:

Теги: війна влада парламент Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Волна у 2023 році визнаний Людиною року в Естонії, за версією видання Delfi
Травматолог, який оперує військових у Києві, представлятиме в ПАРЄ Росію. Інтерв'ю
31 сiчня, 22:30
Гарантії безпеки від США залежать від рішення України щодо Східних областей
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу? Версія Financial Times
27 сiчня, 08:12
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
27 сiчня, 03:28
Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Непридатні для фронту. Україна відмовилася від німецьких дронів Helsing – Bloomberg
Непридатні для фронту. Україна відмовилася від німецьких дронів Helsing – Bloomberg
19 сiчня, 10:57
Литва заявила, що вона проти комінукації ЄС із Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
13 сiчня, 13:46
Світ стає гіршим там, де приходить Росія
Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю
11 сiчня, 17:13
Нині триває 1412-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року
5 сiчня, 08:13
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
4 сiчня, 05:01

Події в Україні

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
На Донеччині бригада ДТЕК потрапила під обстріл
На Донеччині бригада ДТЕК потрапила під обстріл
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua