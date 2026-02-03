Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів

Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж, заявив Терехов

Голова Асоціації прифронтових міст та громад назвав зрив засідання Верховної Ради «неповагою до народу». Він наголосив, що в умовах війни та енергетичної кризи парламент зобов’язаний працювати без пауз.

«Коли країна мерзне – парламент не має права «відпочивати». Коли люди без світла й тепла – влада не має права бути відсутньою. Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж», – заявив Терехов.

Він закликав депутатів усіх фракцій припинити політичні ігри повернутися до відповідальної та продуктивної праці, розглянути законопроєкти щодо підтримки теплопостачання та відновлення енергооб'єктів, які критично необхідні для виживання міст.