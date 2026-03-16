На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку

Подружня пара приїхала на вихідні на дачу та вирішила почистити садок. Сухе гілля вони почали палити прямо на городі, проігнорувавши вітряну погоду

На вихідних у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання трав'яного настилу. На місце виклику негайно виїхали рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іванків.

Через необережне поводження з вогнем подружжя спалило сусідську будівлю

Рятувальники гасять пожежу, яка виникла через необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої рослинності

Як з’ясували фахівці ДСНС, причиною лиха стало звичне для багатьох господарів спалювання сміття. Подружня пара приїхала на вихідні на дачу та вирішила почистити садок. Сухе гілля вони почали палити прямо на городі, проігнорувавши вітряну погоду.

Наслідки пожежі з дрона

Внаслідок пожежі було випалено суху рослинність на площі 0,5 га

Вогонь миттєво перекинувся на суху траву і почав швидко поширюватися ділянкою. Власники намагалися зупинити полум'я самотужки, але коли зрозуміли, що ситуація вийшла з-під контролю, викликали рятувальників.

«Внаслідок пожежі було випалено суху рослинність на площі 0,5 га, а також знищено господарську будівлю. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомили рятувальники.

За фактом спалювання залишків сухої рослинності винну особу було притягнуто до адміністративної відповідальності

За фактом спалювання залишків сухої рослинності винну особу було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фахівці ДСНС вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву й рослинні залишки, особливо у вітряну погоду. Навіть невелике багаття за таких умов може швидко вийти з-під контролю, спричинити масштабну пожежу та завдати значних матеріальних збитків як самим господарям, так і їхнім сусідам.

Окрім небезпеки виникнення пожеж, за спалювання сухої рослинності та її залишків законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Відповідно до чинного законодавства, на громадян може бути накладено штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень, а на посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Рятувальники наголошують: дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути лиха, зберегти майно та убезпечити життя людей.

Раніше у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.

Також 6 березня у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.