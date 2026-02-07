Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву

У січні 2026 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі

Російська делегація висловилася про підтримку безпеки та обороноздатності України та відповідальність Росії за скоєну агресію

«Платформа для діалогу з російськими демократичними силами» в ПАРЄ, створена наприкінці січня 2026 року, оприлюнила проукраїнську заяву. Підписи під нею лишили всі учасники платформи, крім російської громадської активістки Любові Соболь. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Російські учасники платформи в ПАРЕ висловилися про підтримку безпеки та обороноздатності України та відповідальність Росії за агресію. «Главком» публікує повний текст заяви:

Підтримка безпеки та обороноздатності України, включаючи військову підтримку – невід’ємна складова протидії російській агресії.

Безпека Європи неможлива не лише без невідкладних ефективних заходів щодо забезпечення безпеки України, але й без подальших довготривалих зусиль для запобігання новій агресії.

Росія фашистська є системною загрозою європейському правопорядку, оскільки є державою-агресоркою. Міжнародна підтримка України, у тому числі військова, з боку держав-членів Ради Європи та їх союзників, є фундаментом стійкого миру в Європі. Ми підтримуємо ініціативи держав і міждержавних організацій, волонтерських структур та окремих людей, спрямовані на протистояння російській агресії.

Ми вважаємо недопустимим врівноваження сторін збройного конфлікту: Росія – держава-агресорка, Україна – держава, що піддається агресії.

Територіальна цілісність України визначається її міжнародно визнаними кордонами станом на 1991 рік.

Припинення війни повинно супроводжуватися негайним поверненням в Україну цивільних заручників і незаконно депортованих дітей, а також звільненням людей, позбавлених свободи в Росії за опір вторгненню в Україну.

Відмова від імперських практик й утиск прав корінних народів і регіонів, визнання історії колонізації є невід'ємною частиною демократиного переходу Росії та її становлення як держави, заснованої на повазі до прав людини та принципів добросусідських відносин з іншими країнами.

Мир буде стійким, тільки якщо Росія понесе відповідальність за вчинені злочини. Безкарність неминуче веде до нових злочинів і війн. Ми підтримуємо створення та роботу Спеціального трибуналу для припинення агресії проти України, заснованого Радою Європи. Ми підтримуємо всі інститути та ініціативи, спрямовані на запобігання безкарності, включаючи Міжнародний кримінальний суд. Ми готові сприяти розслідуванню численних злочинів, вчинених під час агресії та окупації.

Ми підтримуємо впровадження правових механізмів, які дозволяють використовувати заморожені активи російської держави для зміцнення обороноздатності й відновлення України, як форму матеріальної відповідальності країни-агресорки.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі. Склад делегації росіян такий: Наталія Арно, Дмитро Гудков, Марк Фейгін, Володимир Кара-Мурза, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Олег Орлов, Любов Соболь, Надія Толоконнікова та Андрій Волна.

До слова, створення в ПАРЄ «Платформи для діалогу з російськими демократичними силами» наприкінці січня 2026 року супроводжується гучними скандалами всередині самої антипутінської еміграції. Відомий травматолог Андрій Волна, який понад два роки оперує поранених українських захисників у Києві, – виступив із різкою заявою щодо Юлії Навальної та її оточення. За словами Волни, представників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) не лише не запросили до ПАРЄ, а й не розглядають як партнерів для розмови через їхню неоднозначну позицію щодо України. Про це Андрій Волна розповів в інтерв’ю «Главкому».