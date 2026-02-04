Меланія Трамп розповіла про прогрес у поверненні викрадених українських дітей

Меланія Трамп зауважила, що позитивні зрушення у поверненні викрадених Росією дітей можуть відбутися найближчим часом

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що наразі триває активна робота над питанням повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox news.

За її словами, позитивні зрушення у цьому процесі можуть відбутися вже найближчим часом.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо готовності Володимира Путіна звільнити більше дітей, перша леді підтвердила свою безпосередню залученість до переговорів.

«Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу», –заявила дружина президента США.

Раніше повідомлялося, що Путін відповів на лист першої леді США Меланії Трамп із проханням повернути українських дітей.

За словами Меланії Трамп, вона тримає зв’язок із Росією у питанні повернення українських дітей, яких вивезли до РФ. «Так, він відповів (Путін – «Главком») Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей», – повідомила Меланія Трамп.

Нагадаємо, що у торік Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Згодом Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.