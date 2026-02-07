Дніпро оговтується від удару дронів: пошкоджено комунальне підприємсто (фото)

У Синельниковому постраждала 68-річна жінка

Уночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Наслідки нічного удару по Дніпропетровщині, 7 лютого 2026 року фото: Олександр Ганжа/Telegram

Окрім Дніпра, поцілив агресор і по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині. Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Побиті три приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін.

Наслідки нічного удару по Дніпропетровщині, 7 лютого 2026 року фото: Олександр Ганжа/Telegram

Нікопольщину противник обстріляв із артилерії. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади.

Нагадаємо, у Київській області станом на восьму ранку триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».