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    Державний регулятор хоче скасувати заборону нічної торгівлі алкоголем у Києві

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    Заборону на продаж алкоголем вночі оскаржили в суді - Державний регулятор хоче скасувати заборону нічної торгівлі алкоголем у Києві

    Заборону на продаж алкоголем вночі оскаржили в суді

    Фото з відкритих джерел

    Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських відносин

    Державна регуляторна служба України подала позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), вимагаючи скасувати заборону на нічний продаж алкоголю у столиці. Про це повідомила пресслужба суду.

    «Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов Державної регуляторної служби України до Київської міської ради. Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці», – ідеться в повідомленні.

    Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства".

    Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

    До слова, важка атлетика й інтенсивні кардіотренування вимагають великого відновлення м'язів, тому не підходять для похмілля.

    Теги: Київрада суд
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    Державний регулятор хоче скасувати заборону нічної торгівлі алкоголем у Києві