Алкоголь щодня вбиває сімох українців

За останні роки цей показник зменшився в чотири рази

В Україні внаслідок вживання алкогольних напоїв 2020 року померли 2513 громадян.

Найчастіше помирають від передозування спиртним і від вживання сурогатного алкоголю, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

У першому кварталі 2021 року від отруєння алкоголем померло 580 українців.

Однак кількість смертей від вживання спиртного зменшилася вчетверо, якщо порівнювати з 2005-м. Тоді через спиртні напої померли 10 216 людей.

«Якщо в середині 2000 років алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому 28 громадян, то тепер – сім. За 16 останніх років алкогольна інтоксикація вбила 81 447 осіб», – пишуть у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

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