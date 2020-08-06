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    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)

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    Залишки посиальних матеріалів з минулого зимового сезону становлять 84,2 тис. тонн - Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Залишки посиальних матеріалів з минулого зимового сезону становлять 84,2 тис. тонн
    Фото: Київавтодор

    Завдяки теплій зимі 2019-2020 років є значна економія посипальних матеріалів

    Київ уже готується до нового зимового сезону. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», левова частка посипальних матеріалів для вулично-дорожньої мережі – на складах підпорядкованих підприємств комунальної корпорації.

    Завдяки теплій зимі 2019-2020 років є значна економія посипальних матеріалів. Так, залишки становлять 84,2 тис. тонн (сіль технічна 44,6 тис. тонн, пісок 32,5 тис. тонн, піщано-соляна суміш 7,1 тис. тонн).

    Ці матеріали використовуватимуть наступного осінньо-зимового періоду.

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    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)
    Десятки тисяч тонн солі й піску: Київ вже готується до зими (фото)

    Згідно з нормативами, для зимового утримання підприємства корпорації забезпечені на середину літа майже на 94%.

    У Київавтодорі зазначили, що економія посипальних матеріалів дала можливість перерозподілити фінанси. Кошти використали для збільшення обсягів поточного ремонту дорожнього покриття площею понад 123,5 тис. кв. м, встановлення антипаркувальних стовпчиків тощо.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що минулої зими Київ зекономив понад 44,5 тис. тонн солі. І в наступному сезоні дорожники витратять значно менше коштів на закупівлю посипальних матеріалів

    Як повідомлялося, упродовж осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр. комунальна корпорація «Київавтодор» витратила більше грошей на прибирання та вивезення снігу, ніж за сезон 2018-2019 рр.

    Київ дороги Київавтодор
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