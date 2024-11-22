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На Київщині працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Київщині працює ППО
фото ілюстративне з відкритих джерел

Про відбиття повітряної атаки противника у Київській області стало відомо близько пів на сьому ранку

У Київській області сьогодні вранці, 22 листопада, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі ударні безпілотники. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

Про відбиття повітряної атаки противника у Київській області стало відомо близько пів на сьому ранку.

«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться в заяві адміністрації.

Також в КОВА нагадали мешканцям області про важливість дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в інтернет роботу оборонців неба.

«Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – закликала адміністрація.

Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України. 

А у Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби.

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Теги: росія війна інтернет Київщина робота ворог системи ППО

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