У Києво-Могилянській бізнес-школі розгорівся скандал щодо лекції відомого філософа

Причиною скусування лекції нібито стали погляди філософа щодо ЛГБТ+ спільноти

У Києво-Могилянській бізнес-школі скасовано лекцію «Криза національної ідентичності чи її відродження?» українського історика, філософа, соціолога та громадського діяча Сергія Чаплигіна. Причиною нібито стали «некоректні» погляди Чаплигіна щодо ЛГБТ+ спільноти. Про це повідомляє організація Gender Zed, яка назвала його «гомофобом» та виступила організатором скасування.

Сергій Чаплигін висловив обурення через рішення організаторів скасувати його лекцію.

«Я на своїх лекціях не матюкаюся, не розповсюджую порнографію, не ображаю своїх опонентів, не пропагую аморальний спосіб життя, не пропоную студентам вживати наркотичні речовини... Я, всього-на-всього, розповідаю об'єктивну онтологічність світу, трансцендентний порядок речей, морфологію та динаміку стилів мислення людини та особистість в її якісній соціальній визначеності», – йдеться у заяві історика.

Сергій Чаплигін не приховує, що виступає проти ліволіберального стилю мислення і пропонує натомість консервативну альтернативу філософії життя.

Реакція суспільства

Водночас заступник голови з питань політичної освіти у Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк заявляє, що захід мав на меті не лише освітню складову, а й благодійну. За його словами, планувалося зібрати кошти на підтримку військовослужбовця Андрія Цибульського, випускника Могилянки та головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів 5 окремої штурмової бригади.

«Хотілося б від КМА вибачень і проведення відміненого заходу. Шкода, що багато порядних людей, які працюють в Могилянці перебувають під тиском цього неототалітарного лівацтва…», – заявив Сиротюк.

Що кажуть організатори заходу?

Києво-Могилянська бізнес-школа повідомила «Главкому», що не має ніякого відношення до підготовки заходу. У відповідь представники закладу надали контактні дані людини, яка, за їх словами, відповідала за організацію.

Проте ця особа відмовилася коментувати ситуацію «Главкому», заявивши, що не має жодного відношення до організації заходу.

Продовження історії

Після скандалу студентська націоналістична організація в межах Києво-Могилянської академії повідомила у соціальних мережах, що захід відбудеться.

«Навчальний заклад спершу радо поширював оголошений захід. Однак згодом, після звернення низки людей та організації з-поза університету Gender Zed – категорично відмовився від співпраці зі своїми студентами, апелюючи до «неправильних» висловлювань постаті лектора та репутації навчального закладу. Це ж, безперечно, порушує самі цінності та принципи діяльності НаУКМА: «незалежність від політичних, громадських та релігійних організацій». Будь-які спроби до порозуміння й співпраці були проігноровані. Зрештою й офіційної відмови надано не було. Проте хочемо потішити читачів: лекція відбудеться. Місце та час буде оголошено згодом», – йдеться у повідомленні.

До слова, національний університет «Києво-Могилянська академія» з 2025 року припинить діяльність усіх своїх телеграм-каналів і ботів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.