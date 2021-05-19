Екскерівник «Муніципальної охорони» підозрюється у привласненні понад 580 тис. грн

Колишньому директору столичного комунального підприємства оголошено підозру

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції повідомила про підозру колишньому директору Комунального підприємства КМДА «Муніципальна охорона» у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 КК України.) Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що комунальним підприємством «Муніципальна охорона» було проведено процедуру закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів.

Однак підозрюваний, який перебував на посаді директора КП «Муніципальна охорона», з метою заволодіння бюджетними коштами підписав та затвердив акти здачі-прийняття наданих послуг, достеменно знаючи про те, що навчання та підвищення кваліфікації охоронців фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано.

Від замовника в особі КП «Муніципальна охорона» на рахунок приватного товариства перераховано понад 580 тис. грн за ненадані послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної на теперішній час посади заступника директора одного із транспортних комунальних підприємств столиці та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Викриття злочину здійснювалося за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київської області.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

18 вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.