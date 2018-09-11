Директор столичного театру викрив змову білетних сайтів



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Вистава Київського академічного Молодого театру

Сайти-агенти домовилися брати з театрів не менше 10%

З початком нового театрального сезону театр Молодий перейшов на нову білетну систему. Тепер глядач може купити квиток на сайті театру, а не на сайті-супермаркеті. Про це розповів керівник Молодого Андрій Білоус.

Він зазначив, що «в усі часи існували клани «борзовиків», що продавали квитки». З розвитком технологій ці клани перекочували в інтернет. Але суть лишилася та сама.

На ринку з'явилися такі компанії, як Карабас, Маестро Тікет. «Остання запропонувала кожному муніципальному театру можливість продавати квитки в інтернеті з власного сайту театру. Але для цього треба було змінити паперове квиткове господарство на електронну автоматизовану систему, тобто електронний квиток. Так і сталося – ця компанія встановила театрам обладнання і систему. За свої послуги вона брала ті відсотки, які їй хотілося, а саме: 3% за користування системою електронного квитка, це приблизно 500 000 грн на рік для Молодого. Ще 12%, якщо театр продає зі свого власного сайту і 15%, якщо продають інші сайти. Загалом це становило близько 2,5 мільйони гривень на рік. Шалена сума, за неї можна цілий місяць платити зарплату двомстам працівникам нашого театру або випустити десять прем'єр! Вклавши в театр пару тисяч доларів, приватна компанія роками отримувала з комунального закладу культури мільйони гривень. Нема жодного іншого підрядника, якому театр сплачував би таку дань. Та деякий час театри були щасливі віддавати ці суми за можливість продавати в інтернеті», - розповів Білоус.

Але технології розвивалися, і сьогодні всі виробники, в тому числі театри, прийшли до того, що можуть продавати самі через інтернет. «І тепер агенти просять у виробника дати товар на реалізацію. Те саме відбулося і в театрі. Театру вже не потрібні сайти-супермаркети, в яких поряд продаються квитки на всі підряд заходи – концерти і вистави. Якщо людина хоче саме в Молодий, то вона зайде на сайт театру і придбає квиток. Агенту ж вигідно, щоб глядач зайшов не на сайт театру, а на сайт агента, та купив квиток там, при цьому театр заплатить йому за це 15%», - зазначив Білоус.

Він повідомив, що влітку 2018-го сплив строк дії договорів з Маестро Тікет, і розпочалася війна за ринок театральних квитків між агентами та театрами. «Позиція Молодого театру проста і зрозуміла – беріть квитки за номінальну вартість, встановлюйте сервісний збір, і заробляйте свої відсотки. Якщо глядач чомусь захоче купити квиток не на сайті театру за 100 грн, а на сайті агента за 110, то театр нічого не втратить, а агент заробить свої відсотки. Так, скажімо, як із залізничними квитками – хочеш купуй в касі вокзалу за 100, а хочеш – в турагентстві, поруч з будинком, де живеш, за 110. Це звична практика», - зазначив керівник театру.

За його словами, агенти спершу залякали театри, що без їхніх супермаркетів ті прожити не зможуть, а потім вступили в монопольну змову – домовилися, що менше 10% не братимуть. «Хоча 10% – це захмарна цифра за продаж в інтернеті! Отже, на моє глибоке переконання, треба змінювати ідеологію ринку і йти в ногу з часом. Хочеш продавати – бери товар, роби свою націнку і заробляй», - підсумував Білоус.