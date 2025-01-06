У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад 20 хвилин

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 09:16 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 09:38 тривогу у Києві та області було скасовано, в інших областях небезпека досі зберігається.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, о 01:43 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека була оголошена в багатьох областях України. Як повідомляли, Повітряні сили ЗСУ тривога була пов'язана з загрозою ударних дронів.

Як повідомлялося, на Київщині було пошкоджено контактну мережу «Укрзалізниці» внаслідок ворожого обстрілу. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

До слова, триває 1048-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.