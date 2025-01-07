Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії
Гуннарсдоттір вперше приїхала в Україну після призначення на посаду міністра
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Рейк'явік продовжить надавати підтримку Україні

У вівторок, 7 січня, ісландська міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір здійснила свій перший візит на посаді до України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга зазначив, що Рейк'явік продовжить надавати підтримку Україні. Ісландії допомагає Україні у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

«Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за «Данською моделлю». Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість», – каже він.

Сибіга відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів та підтримки енергосистеми України.

5 фото
На весь екран
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Гуннарсдоттір наголосила, що це її перше закордонне відрядження після призначення на посаду міністра. Вона відвідала одну з українських ТЕЦ, де побачила руйнування внаслідок російських обстрілів, а також у Києві поклала квіти до Стіни памʼяті загиблих за Україну.

Нагадаємо, у Данії відбулась перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об’єднує 12 держав Європи та покликаний сприяти розвитку оборонної співпраці. До формату Північна група-Україна увійшли нордичні держави (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни Балтії, а також Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща.

До слова, у Стокгольмі у травні минулого року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Теги: Ісландія Андрій Сибіга МЗС дипломатія міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індонезія раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
Вчора, 19:44
Люди позують для фотографій з повітряними кулями біля ринку Аль-Хамідія напередодні Нового року в Дамаску, Сирія, у вівторок, 31 грудня 2024 рік
Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
2 сiчня, 09:26
Мотив нападу досі не з'ясований
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
23 грудня, 2024, 02:25
Місцева влада оцінює, що близько 60% біженців планують залишитись у Чехії після закінчення війни
Чехія очікувала на нову хвилю біженців з України у листопаді-грудні, але сплеску не сталося
16 грудня, 2024, 04:54
Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ
Грузія: проросійська влада призначає президента, опозиція оточила парламент
14 грудня, 2024, 07:58
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
14 грудня, 2024, 01:32
Сирію очікують значні політичні зміни
У Сирії може бути реалізована турецька модель управління
12 грудня, 2024, 11:57
Директор компанії закликав Міністерство цифрової трансформації України, Кабінет Міністрів України, Vodafone Ukraine та lifecell звернути увагу на проблему
Українці виводять у готівку «тисячу Зеленського». Директор фінсервісу вдався до обмежень
11 грудня, 2024, 14:06
Прем'єр Сирії назвав неясною подальшу долю армії країни
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
9 грудня, 2024, 09:56

Новини

До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії
До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії
Громадський транспорт їздитиме під час тривоги? Столична влада анонсувала зміни
Громадський транспорт їздитиме під час тривоги? Столична влада анонсувала зміни
Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч
Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч
Планували масовий теракт на Київщині: СБУ викрила російських агентів
Планували масовий теракт на Київщині: СБУ викрила російських агентів
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад 20 хвилин
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад 20 хвилин
Атака безпілотників на Київщину: влада розповіла про наслідки
Атака безпілотників на Київщину: влада розповіла про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
34K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua