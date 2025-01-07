До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії

Гуннарсдоттір вперше приїхала в Україну після призначення на посаду міністра

Рейк'явік продовжить надавати підтримку Україні

У вівторок, 7 січня, ісландська міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір здійснила свій перший візит на посаді до України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга зазначив, що Рейк'явік продовжить надавати підтримку Україні. Ісландії допомагає Україні у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

«Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за «Данською моделлю». Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість», – каже він.

Сибіга відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів та підтримки енергосистеми України.

Гуннарсдоттір наголосила, що це її перше закордонне відрядження після призначення на посаду міністра. Вона відвідала одну з українських ТЕЦ, де побачила руйнування внаслідок російських обстрілів, а також у Києві поклала квіти до Стіни памʼяті загиблих за Україну.

Нагадаємо, у Данії відбулась перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об’єднує 12 держав Європи та покликаний сприяти розвитку оборонної співпраці. До формату Північна група-Україна увійшли нордичні держави (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни Балтії, а також Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща.

До слова, у Стокгольмі у травні минулого року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.