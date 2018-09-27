Для безробітних у Києві пропонують сучасну послугу



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У кожній районній філії служби зайнятості є камера та спеціальне місце для запису відеорезюме

Відеорезюме пропонується усім охочим, які звертаються до служби зайнятості

Київський міський центр зайнятості пропонує безробітним записати відеорезюме, що значно спрощує пошук роботи. За останні два роки записано близько 600 таких резюме.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила начальник відділу організації профорієнтації та профнавчання Київського міського центру зайнятості Інна М'якота.

«За два роки у нас було записано близько 600 відеорезюме. Зокрема, за цей рік - вже близько 200. Відеорезюме пропонується усім охочим, які звертаються до служби зайнятості, зокрема безробітним. Вони, за наявності ресурсу, мають змогу записати відеорезюме самостійно або за допомогою фахівця служби зайнятості. У кожній районній філії служби зайнятості є камера та спеціальне місце для запису. І є консультант, який підготовлений до цієї роботи», - зауважила вона.

Водночас фахівці служби зайнятості проводять з безробітними консультації та роз'яснення щодо правильного оформлення такого резюме.

«Резюме розміщені за блоками і систематизовані для роботодавців. Це економить час роботодавця і дає йому можливість скласти певне враження про людину і вже приймати рішення, чи запрошувати її на співбесіду. Також є окрема база відеорезюме, яка розміщується виключно у службі зайнятості, наприклад, коли людина не бажає розміщувати свої дані на загальний огляд, тоді тільки роботодавець має доступ до цієї бази», - зауважила М'якота.

Вона також наголосила, що служба зайнятості постійно модернізується та використовує в своїй роботі сучасні електронні сервіси. Зокрема, запущено в роботу новий web-сайт служби зайнятості, перевагами якого є зручний і швидкий пошук вакансій та резюме, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості, розширення можливостей самообслуговування громадян шляхом доступу до «Електронної черги».

Крім цього, для прискорення доступу клієнтів до соціальних послуг та можливості отримати необхідну інформацію дистанційно служба зайнятості запровадила новий електронний сервіс «Персональний кабінет», що дає змогу ознайомитися з актуальними вакансіями від роботодавців; створити власне резюме; скористатися сервісами з профорієнтації; ознайомитись з інформацією про тимчасову зайнятість; переглянути інформацію щодо започаткування підприємницької діяльності та дізнатися про можливість професійного навчання.