До 8 березня призначено додаткові потяги Інтерсіті Київ - Запоріжжя



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Додаткові рейси відправляться 5, 9 та 16 березня

До 8 березня призначено додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ на 5, 9 та 16 березня. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд «Інтерсіті+» № 736 вирушає з Києва о 14:11 та прибуває до Запоріжжя о 21:29. У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд № 735 відправляється о 22:50 та прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 06:07.

Поїзд зупиняється також на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське-Пасажирське, Дніпро.

5 та 9 березня поїзд курсуватиме складом швидкісного двосистемного електропоїзда ЕКр-1 «Тарпан» виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 16 березня — корейського виробництва «Hyundai Rotem».

Нагадаємо, що з Києва до Запоріжжя та зворотно також щоденно курсує швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 732/731.

До слова, з 2 березня у складі поїзда «Чотири столиці» № 31/32 Київ-Рига курсуватимуть два плацкартні вагони, вартість проїзду в яких буде значно нижчою, ніж у купейних вагонах