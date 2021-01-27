  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лебеді оселились на річці Прип'ять - До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    Лебеді оселились на річці Прип'ять
    Фото: Станіслав Гуменюк

    Фотографі зафіксував у Чорнобильській зоні пару лебедів

    Після сильних морозі на водоймах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися лебеді.

    Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook

    Пару лебедів вдалося сфотографувати на річці Прип’ять.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)
    Фото: Станіслав Гуменюк

    Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили табун коней Пржевальського, що гуляли засніженими територіями.

    Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня 2020 року, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території

    Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.

    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона птахи Заповідники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies