До Чорнобильського заповідника повернулись лебеді (фото)

Фотографі зафіксував у Чорнобильській зоні пару лебедів

Після сильних морозі на водоймах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися лебеді.

Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

Пару лебедів вдалося сфотографувати на річці Прип’ять.

Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили табун коней Пржевальського, що гуляли засніженими територіями.

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня 2020 року, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.