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    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)

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    У Чорнобильському заповіднику гуляють табуни коней Пржевальського - У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У Чорнобильському заповіднику гуляють табуни коней Пржевальського
    Фото: Станіслав Гуменюк

    Наразі у Чорнобильській зоні налічується близько 150 коней Пржевальського

    Днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили табун коней Пржевальського, що гуляли засніженими територіями.

    Фото коней оприлюднено на сторінці заповідника у Facebook.

    «Сніжний привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, бо йдуть морози», – йдеться у дописі зі світлинами.

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    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)
    У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)

    Більше 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали прихистком для 36 тварин цього вимираючого виду. Сьогодні ж у Зоні їх налічується вже близько 150 коней.

    У кінці 2020 року у заповідники було виявлено загиблих коней Пржевальського з зашморгами на шиях.

    Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території. 

    Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.

    Теги: Чорнобильська зона Київщина тварини Заповідники
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