У засніженій Чорнобильській зоні помітили табун коней Пржевальського (фото)

Наразі у Чорнобильській зоні налічується близько 150 коней Пржевальського

Днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили табун коней Пржевальського, що гуляли засніженими територіями.

Фото коней оприлюднено на сторінці заповідника у Facebook.

«Сніжний привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, бо йдуть морози», – йдеться у дописі зі світлинами.

Більше 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали прихистком для 36 тварин цього вимираючого виду. Сьогодні ж у Зоні їх налічується вже близько 150 коней.

У кінці 2020 року у заповідники було виявлено загиблих коней Пржевальського з зашморгами на шиях.

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.