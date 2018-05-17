До Дня вишиванки у Києві відкрили квітковий рушник (фотогалерея)

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Квітковий рушник у сквері Кошиця

Для клумби знадобилося близько 3,5 тис. квітів

До Дня вишиванки фахівці КО «Київзеленбуд» висадили квіткову композицію «Вишитий рушник» у у Дарницькому районі. Квітковий рушник презентували сьогодні, 17 травня, у сквері Кошиця. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».

«Українська вишиванка – це генетичний код українського народу. Квіткові орнаменти рушника – це наша шана народним традиціям. Ця квіткова композиція є чудовим доповненням сьогоднішнього свята, щоб здалеку гості та мешканці міста милувалися квітковими візерунками, які зроблені завдяки зусиллям наших працівників. Підтримуючи національні традиції, ми зберігаємо українську культуру та робимо місто кращим!» - зазначила в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова.

Квітковий рушник площею 13,5 кв. м «вишили» з бегоній та колеусів, що відтворили орнаменти української вишивки. Загалом для цього знадобилося близько 3,5 тис. квітів.

Нагадаємо, 7 травня у Києві урочисто відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року Олександра Абраменка.