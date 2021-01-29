Проїзд по трасі Одеса – Кучурган відкрито для легкових авто

Рух на цьому автошляху дозволено

Для водіїв легкових автомобілів рух дозволено

Рух для легкових машин на дорозі М-16 Одеса-Кучурган(на м.Кишинів), на ділянці від «Двух стовпів» до повороту на м. Біляївка відновлено. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

«З 15:00 години 29 січня 2021 року знімаються обмеження та відновлюється рух легкових транспортних засобів автомобільною дорогою загального користування державного значення М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – 20+785», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про зняття заборони та відновлення руху легкових транспортних засобів на ділянці автодороги М-16, км 20+785 – 59+123 буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.