Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено

У ніч проти 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київщину, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у чотирьох районах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

фото: ДСНС Київщини

За словами Калашника, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

«На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці», – повідомив він.

фото: ДСНС Київщини

За інформацією виконувача обов'язків голови КОВА, пошкодження фіксуються у чотирьох районах:

Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

⁠Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.

⁠Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.

⁠Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога фото: ДСНС Київщини, Facebook

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога.

Нагадаємо, минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.

Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.

Також минулої ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.