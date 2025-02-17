Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено
У ніч проти 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київщину, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у чотирьох районах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За словами Калашника, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
«На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці», – повідомив він.
За інформацією виконувача обов'язків голови КОВА, пошкодження фіксуються у чотирьох районах:
- Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
- Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.
- Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.
- Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога.
Нагадаємо, минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.
Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.
Також минулої ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.
У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.
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