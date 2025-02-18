Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
фото: Одеська обласна прокуратура

Працівник поліції інформував про розташування блокпостів і прокладав маршрути безпечного об’їзду.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 30-річний мешканець Одещини організував нелегальний канал виїзду чоловіків призовного віку за межі України. До складу угруповання входили його знайомий працівник поліції, іноземець та двоє місцевих жителів.

Спільники підшукували «клієнтів» та організовували їхню «втечу» до Придністров’я. Знайомий правоохоронець забезпечував прикриття. Він інформував про розташування блокпостів і прокладав маршрути безпечного об’їзду. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

«За такі «послуги» зловмисники отримували від чотирьох до 18,5 тисяч доларів  з кожного ухилянта. Правоохоронці викрили злочину групу у червні 2024 року під час спроби перевезти 47 осіб у лісосмугу поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям», – йдеться у повідомленні.

Наразі організатор та один із його спільників перебувають під вартою.

До слова, з літа минулого року в Україні спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%. Однак загалом спроби незаконного перетину кордону, на жаль, продовжуються щодня, хоч кількість охочих зменшилась…» – сказав він.

Читайте також:

Теги: прокуратура суд Одещина слідство кордон ухилянти військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Майбоженко на засіданні Шевченківського райсуду, де йому обирають запобіжний захід, Київ, 27 квітня 2024 р
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
27 сiчня, 21:00
Катерина Черногоренко повідомила про відстрочку для студентів та аспірантів
У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей
21 сiчня, 15:12
Злочин стався під контролем правоохоронців
На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину
1 лютого, 23:08
У «справі Кудрицького» НАБУ оголосило підозру Юлії Фроловій, вона керувала «Альянс Банком» з 13 березня 2022 року
У «справі Кудрицького» ексголова правління «Альянс Банку» намагається визнати себе потерпілою, – ВАКС 
6 лютого, 10:03
Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу
Продавали наркотики через спеціальну аптеку. ДБР скерувало до суду справу щодо злочинної мережі
4 лютого, 10:14
Костянтина Бондарєва підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон
Організація незаконного перетину кордону: нардепу Бондарєву обрано запобіжний захід
5 лютого, 15:09
Як відомо, у грудні 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що в країні справді є ядерна зброя
Експосол України в Білорусі пояснив, чого досяг Лукашенко, розмістивши у себе ядерну зброю
7 лютого, 13:04
Посадовець Іван Рудий перебуває під вартою з середини грудня 2024-го
Справа Pin-Up. Суд арештував майно голови КРАІЛ
14 лютого, 08:00
Суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту
Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд
12 лютого, 17:35

Новини

Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів
Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів
На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд
В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси
Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
11K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
9355
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
7763
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
7439
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua