Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена

Працівник поліції інформував про розташування блокпостів і прокладав маршрути безпечного об’їзду.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 30-річний мешканець Одещини організував нелегальний канал виїзду чоловіків призовного віку за межі України. До складу угруповання входили його знайомий працівник поліції, іноземець та двоє місцевих жителів.

Спільники підшукували «клієнтів» та організовували їхню «втечу» до Придністров’я. Знайомий правоохоронець забезпечував прикриття. Він інформував про розташування блокпостів і прокладав маршрути безпечного об’їзду. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

«За такі «послуги» зловмисники отримували від чотирьох до 18,5 тисяч доларів з кожного ухилянта. Правоохоронці викрили злочину групу у червні 2024 року під час спроби перевезти 47 осіб у лісосмугу поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям», – йдеться у повідомленні.

Наразі організатор та один із його спільників перебувають під вартою.

До слова, з літа минулого року в Україні спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%. Однак загалом спроби незаконного перетину кордону, на жаль, продовжуються щодня, хоч кількість охочих зменшилась…» – сказав він.