Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові в Києві

У 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова

Розміру шкоди внаслідок забруднення земель становить понад 129 тис. гривень, що підтверджується висновком експертизи

Земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України).

Встановлено, що у 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова.

Ця ділянка була виділена для облаштування майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість підприємці, з метою економії грошей, виділених на вивезення будівельного сміття, систематично звозили сміття на цю ділянку.

Відповідно до розрахунку, розміру шкоди внаслідок забруднення земель становить понад 129 тис. гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Також відповідно до розрахунку Державної екологічної служби Столичного округу, встановлено розмір шкоди від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами в сумі 4,9 млн грн.

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Розміру шкоди внаслідок забруднення земель становить понад 129 тис. гривень, що підтверджується висновком експертизи фото: Київська міська прокуратура

Під час досудового розслідування чоловік відшкодував шкоду та очистив територію від сміття. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, правоохоронці Києва повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому посадовцю комунального об'єднання «Київзеленбуд». Йому інкримінують переплату 200 тис. грн за матеріали під час ремонту парку навколо озера Срібний Кіл. Правоохоронці встановили, що ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт».

Як повідомлялося раніше, перед судом постане екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє. Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.