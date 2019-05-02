До уваги водіїв! У п’ятницю частково перекриють Голосіївський проспект



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Київавтодор просить водіїв не залишати свої авто на тротуарах проспекту

У п’ятницю, 3 травня, з 7-ї години ранку до 10:00 суботи, 4 травня, буде частково обмежено рух транспорту на проспекті Голосіївському. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Буде проводитися ремонт асфальтобетонного покриття.

«З 07.00 год. 03.05.2019 до 10.00 год. 04.05.2019 у зв’язку з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Голосіївському на ділянці від будинку № 48 до Голосіївської площі буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах вказаної ділянки Голосіївського проспекту, аби не заважати дорожнім роботам.

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах. У святкові вихідні у цілодобовому режимі роботи проводилися на ділянках Південного мостового переходу, мосту ім. Є.О. Патона, Північному мосту, мосту через р. Десенка, мосту Метро через Русанівську протоку, шляхопроводі на Харківському шосе через залізничні колії.