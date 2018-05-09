«Добровольчий рух ОУН» сьогодні патрулюватиме центр Києва

Активісти пильнуватимуть учасників проросійської ходи «Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!»

Проти міської влади та «оунівців» позивалася Олена Бережна, яка часто виступає на російському ТБОкружний адміністративний суд Києва відхилив позов про заборону патрулювання центру міста 9 травня активістами «Добровольчого руху ОУН». Про це йдеться на сторінці руху у Facebook, де оприлюднене відповідне судове рішення.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти пильнуватимуть учасників проросійської ходи «Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!»

Проти міської влади та «оунівців» позивалася Олена Бережна, яка часто виступає на російському ТБОкружний адміністративний суд Києва відхилив позов про заборону патрулювання центру міста 9 травня активістами «Добровольчого руху ОУН». Про це йдеться на сторінці руху у Facebook, де оприлюднене відповідне судове рішення.

Директорка «Інституту правової політики і соціального захисту» Олена Бережна (мати загиблої екс-народної депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної) просила суд усунути перешкоди в здійсненні права на свободу мирних зібрань для вуличної ходи «Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!», що запланована вдень на 9 травня у столиці.

Позивачка також просила визнати недійсною заявку руху від 4 травня на здійснення «громадського патрулювання вулиць» в центрі Києва 9 травня задля виявлення тих, хто використовуватиме заборонену законом символіку.

Активісти раніше закликали своїх прихильників до мирних дій та уникнення сутичок.

«Отже, побачили ватника з колорадською стрічкою — покликали поліцейських, хай затримують, забирають символіку, складають протокол. Тобто, не заливайте балонами, не бийте палками, хай ними займається поліція», – йдеться в повідомленні «Добровольчого руху ОУН».