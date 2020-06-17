У додатку Kyiv Smart City з’явилася нова функція



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Оновлена версія застосунку містить новий функціонал для автовласників

В оновленому застосунку Kyiv Smart City користувач тепер може придбати проїзний на наступний місяць або на половину місяця з фіксованою кількістю поїздок або безлімітом. Проїзний на наступний місяць можливо придбати заздалегідь – із 24 числа попереднього місяця. На пів місяця – із 14 числа поточного місяця.

Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

Для цього у розділі «Деталі картки» потрібно натиснути «Придбати проїзний на…», після чого обрати бажаний тариф проїзного з огляду на потрібну кількість поїздок. Якщо поїздки на проїзному скінчились раніше терміну його дії, користувач може придбати звичайні поїздки або ж купити проїзний ще раз. Крім того, у Kyiv Smart Card тепер доступний баланс «Гаманця». За рахунок коштів «Гаманця» користувач може придбати поїздки для транспортної картки.

Оновлена версія застосунку містить новий функціонал і для автовласників. У них тепер з’явилась можливість доплатити за зберігання евакуйованого автомобіля на штрафмайданчику. Тобто, якщо власник не встигає забрати авто зі штрафмайданчика до кінця оплаченого терміну зберігання, він може продовжити цей термін, доплативши через додаток за необхідну кількість днів.

Доплатити за зберігання автомобіля можна тоді, коли авто знаходиться у процесі повернення (після оплати основного штрафу, евакуації та зберігання), але ще стоїть на штрафмайданчику. Для цього внизу екрана інструкцій із повернення автомобіля зі штрафмайданчика з’явилася кнопка «Доплатити за зберігання». Після натискання на кнопку з’являється екран доплати, де можна вказати бажану дату повернення, побачити суму до сплати та обрати спосіб оплати.

Після доплати за зберігання користувач повертається на попередній екран з інструкціями, де міняється кінцева дата періоду зберігання авто на штрафмайданчику. Також на деталях евакуації тепер можна переглядати фотографії порушень із місця евакуації, натиснувши на «Доказову базу». Після натискання відкривається офіційний документ про порушення.

А сплатити за усі нові та вже звичні послуги користувачі тепер можуть через Apple Pay та Google Pay.

Завантажити або оновити додаток Kyiv Smart City можна за посиланням.