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Охорона спіймала ексгібіціоніста у київському парку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Охорона спіймала ексгібіціоніста у київському парку (фото)
Охоронники затримали чоловіка на території парку і викликали наряд поліції
фото: Муніципальна охорона

Жінка звернулася до охорони зі скаргою на чоловіка, який демонстрував власні геніталії

Працівники «Муніципальної охорони» затримали ексгібіціоністау столичному парку «Відрадний». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона». 

«7 квітня у парку «Відрадний» до патрульних звернулася громадянка зі скаргою на чоловіка, який демонстрував геніталії на вул. Михайла Донця», – йдеться у повідомленні.

Охоронники затримали чоловіка на території парку і викликали наряд поліції для встановлення анкетних даних порушника громадського порядку і надання правової оцінки його діям.

Нагадаємо, Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи. Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим. Йдеться про священника Свято-Георгіївського «Кривського» чоловічого монастиря Віктора Шпільку. 

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Теги: Київ парк охорона

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