Театр Франка запросив білоруських колег, яких розігнав Лукашенко, до себе на 100-річчя



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Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка цього року відзначає своє 100-річчя

Білоруський Національного академічного театру імені Я. Купали, як і театр імені Івана Франка, відзначає 100-річчя

26 серпня з білоруського Національного академічного театру імені Я. Купали були звільнені 58 чоловік, які раніше написали відповідні заяви. З них 36 осіб - актори, інші - співробітники театру. Ще кілька артистів планують подати свої заяви найближчим часом. Вони були звільнені напередодні 100-річного ювілею театру за підтримку акцій протесту в Мінську.

Як стало відомо «Главкому», Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запросив братній білоруський колектив відзначити свій ювілей на сцені театру Франка.

Нагадаємо, 17 серпня Павло Латушко покинув пост генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали.

Латушко став одним із перших керівників, що відкрито висловилися проти насильства під час акцій протесту в Мінську і стосовно затриманих громадян, не згодних із результатами виборів. 14 серпня він вийшов на акцію солідарності і на площі Незалежності в білоруській столиці заявив про необхідність закликати до відповідальності силовиків, які виявили жорстокість.

Актори Купалівського театру випустили відеозвернення на підтримку протестувальників проти насильства. На будівлі театру з'явився біло-червоно-білий прапор.

Як відомо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка теж відзначає своє 100-річчя. 27 і 28 серпня Національний театр імені Івана Франка проведе великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя. Вітання з приводу цієї дати перша театральна сцена України приймала ще у січні 2020 року. Ювілейний вечір був запланований на весну, ближче до закриття сезону. Втім ситуація з коронавірусом внесла корективи в творчі графіки.