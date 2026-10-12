У столиці та Київській області 12 жовтня діють стабілізаційні відключення

Графіки відключення світла у Києві та Київській області 12 жовтня 2026 року

Для однієї підчерги на Київщині світло має бути протягом усього дня

Cьогодні, 12 жовтня, столиця та пристоличний регіон переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Переглянути актуальні графіки для Києва можна у чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий». Також графік можна перевірити на сайті Yasno або у застосунку Yasno Mobile.

До стабілізаційних відключень за графіками перейшла і Київщина.

Графіки відключень світла у Київській області інфографіка: ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області 12 жовтня інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, у кількох областях України 11 жовтня було запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Зокрема, у Київській області 11 жовтня застосовувалися екстрені відключення електроенергії.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.