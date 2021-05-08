Друга світова: як Київ відзначатиме День пам’яті та примирення (програма)

Цими вихідними Київ відзначить День пам’яті та примирення

8 травня Київ відзначить День пам’яті та примирення. Зокрема, заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.

Також передбачені виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам Антитерористичної операції, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям громадян. Київська міська держадміністрація затвердила відповідний план заходів, повідомляє пресслужба КМДА.

6 травня відкрилася фотовиставка «Мить історії» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця». Триватиме захід до 16 травня.

Із 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перегляд виставки буде доступний на веб-сайті Державного архіву м. Києва.

8 травня, у День пам’яті та примирення, у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій у Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка «Пам’ятати заради майбутнього».

Протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проєкти, акції, просвітницькі, мистецькі та меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проєкти, присвячені Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Проходитимуть тематичні виставки творчих робіт з образотворчого мистецтва, наукові тематичні проєкти. Варто зауважити, що тематичні акції, проєкти за участю дітей та учнівської молоді міста Києва будуть проведені в онлайн-форматі та висвітлені на платформі електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!», на офіційному веб-сайті та соціальних мережах Департаменту освіти і науки, закладів освіти столиці.

Заходи Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні триватимуть у всіх районах столиці.