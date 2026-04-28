У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон

Для створення авторитетного образу чоловік представлявся генерал-майором та демонстрував власні фото у форменому одязі

У столиці правоохоронці викрили мешканця міста, який видавав себе за генерал-майора та вимагав гроші за «вирішення питань» із проходженням військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як встановило слідство, зловмисник намагався «спіймати на гачок» військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.

Повідомляється, що для створення авторитетного образу чоловік представлявся генерал-майором, а щоб не виникало зайвих питань навіть демонстрував власні фото у форменому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки.

Фото, яке «генерал-майор», за версією слідства, демонстрував «клієнтам»

Також, за даними слідства, затриманий розповідав, що через такий статус він має неабияких знайомих серед працівників ТЦК, Держприкордонної служби та інших військових формувань. Саме нібито через них він і мав вирішити всі питання «клієнта».

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис. Під час обшуків у зловмисника вилучили фотокопії та оригінали бланків повісток, заяви на вступ до громадської організації, чорнові записи, грошові кошти, документи на військовозобов’язаних та інші докази злочинної діяльності.

За скоєне «генералу» загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Раніше у столиці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організувало подружжя юристів разом із чиновницею однієї з райдержадміністрацій. Ділки діяли з особливим розмахом: під час обшуків у них вилучили близько тисячі актів на фіктивних опікунів.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації.