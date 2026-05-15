Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group

Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко

Ракетний удар Росії по житловій багатоповерхівці 14 травня забрав життя двох співробітників відомої мережі ресторанів та готелів First Line Group. Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний та флорист компанії Іван Носко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву компанії.

«Вони були частиною нашої команди – людьми, які щодня були поруч і робили кожен день світлішим», – йдеться у заяві мережі.

Іван Могильний очолював команду столичного ресторану «Італійська Редакція», а Іван Носко відповідав за флористичне оформлення та естетику закладів. До ресторанної родини First Line Group належать такі відомі київські заклади, як «Італійська Редакція», «Улюблений дядя», та Electron.

Іван Могильний очолював команду столичного ресторану «Італійська Редакція» фото: Італійська Редакція/Facebook

Іван Носко відповідав за флористичне оформлення та естетику закладів фото: Італійська Редакція/Facebook

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.