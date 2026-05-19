Підпалював автівки, маскуючи їх під військові: у Києві затримано іноземця, який працював на РФ

Ірина Міллер
Зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи
фото: Національна поліція України
Чоловік погодився на «пропозицію» росіян, втім, не став шукати саме військові автомобілі, а вирішив маскувати під них цивільні

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, підпалював цивільні автівки, маскуючи їх під військові. Зловмисником виявився іноземець, який вирішив заробити, виконуючи завдання ворога. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

Зазначається, що правоохоронці затримали 25-річного іноземця, який працював на російські спецслужби. Було встановлено, що зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи.

Спалена зловмисником автівка
фото: Національна поліція України
фото: Національна поліція України

За версією слідства, в одному з месенджерів із ним зв’язався представник ворожої спецслужби та запропонував за гроші скоювати підпали автомобілів військовослужбовців. Чоловік погодився на «пропозицію», втім, не став шукати саме військові автомобілі, а вирішив маскувати під них цивільні.

«Для цього він клеїв на вікна транспортних засобів символіку ЗСУ. Після цього він вмикав камеру на телефоні та фільмував процес: виливав на лобове скло, капот та інші деталі автомобіля легкозаймисту речовину й підпалював її. Таким чином ділок знищив два автомобілі – Ssang Yong та Cherry, які були припарковані біля багатоповерхівок та належали місцевим мешканкам», – додали в пресслужбі.

Затриманому іноземцю вже повідомили про підозру
фото: Національна поліція України

За фактом умисного знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) ведеться досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

Нгадаємо, поліцейські Києва затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автівку бійця Третього армійського корпусу. Підпал автомобіля Opel було здійснено на вулиці Дружківській, що у Святошинському районі. Правоохоронці загасили займання та оперативно розшукали й затримали самого палія. Ним виявився 48-річний безробітний місцевий мешканець. У нього вилучили мобільний телефон, запалювальні засоби, сірники, а також ємності з легкозаймистою рідиною.

Раніше Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. У подальшому, внаслідок поширення полум’я, вогонь перекинувся на припаркований поряд автомобіль Range Rover Evoque. Як наслідок два автомобілі було знищено вщент.

Теги: кримінал автомобіль пожежа Київ

Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
Японія допомогла Києву захистити водопостачання від блекаутів
Київ попрощався з доньками полеглого захисника, яких вбила російська ракета 14 травня (фото)
У Києві за 65 годин повністю відновила роботу АЗС, яку знищив ракетний удар (фото)
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

