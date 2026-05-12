У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття

У Києві о 03:34 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У столиці інсує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, пізно ввечері 11 травня у Харкові зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі.

Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.