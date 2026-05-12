У Києві будівельник впав у двометровий котлован, знадобилася допомога ДСНС (фото)

Потрапивши у пастку, потерпілий не міг самостійно звідти визволитись

У Голосіївському районі столиці рятувальники деблокували чоловіка, що впав у котлован під час ремонтних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Чоловік опинився у котловані глибиною 2 м фото: ДСНС Києва

Повідомлення про необхідність надання допомоги чоловіку, що потрапив у пастку під час проведення будівельних робіт на території приватного домогосподарства на провулку Райгородському, надійшло рятувальникам о 13:56..

На місці виклику рятувальники виявили, що потерпілий знаходиться у котловані глибиною 2 м та не може самостійно звідти визволитись.

Рятувальники передали постраждалого медикам фото: ДСНС Києва

За допомогою рятувальної мотузки чоловіка підняли на поверхню та доправили ношами до карети «швидкої» для подальшої госпіталізації.

