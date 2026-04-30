У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)

ДТП сталася на вулиці Жилянській

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, яка заблокувала рух громадського транспорту на правому березі. Автомобіль служби таксі Bolt опинився на трамвайній колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві пабліки.

Як повідомили патрульні, у звʼязку з ДТП на вулиці Жилянській, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Борщагівської.

Аварія сталася на лінії швидкісного трамвая. На фото, опублікованих у мережі, автівка перебуває за межами проїжджої частини на трамвайній колії.

Через ДТП рух низки маршрутів став неможливим. «Швидкісний трамвай №1 та №3 найближчим часом можете не чекати…», – йдеться у повідомленні київських телеграм-каналів.

Інформація про постраждалих уточнюється. Пасажирам радять планувати свої поїздки з урахуванням затримок та, за можливості, обирати альтернативні види транспорту.

Нагадаємо, 29 квітня у столиці сталася дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту. Водій Tesla, рухаючись в бік правого берега, недалеко від з’їзду з Дарницького мосту, здійснив зіткнення із автомобілями Suzuki та Lanos, які рухалися в тому ж напрямку.

28 квітня у Бориспільському районі, під Києвом, сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів.