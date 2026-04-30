У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)
Автомобіль служби таксі Bolt заблокував рух низки трамваїв
фото: соцмережі

 ДТП сталася на вулиці Жилянській

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, яка заблокувала рух громадського транспорту на правому березі. Автомобіль служби таксі Bolt опинився на трамвайній колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві пабліки

Як повідомили патрульні, у звʼязку з ДТП на вулиці Жилянській, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Борщагівської.

У звʼязку з ДТП на вулиці Жилянській, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Борщагівської
У звʼязку з ДТП на вулиці Жилянській, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Борщагівської
фото: Патрульна поліція Києва

Аварія сталася на лінії швидкісного трамвая. На фото, опублікованих у мережі, автівка перебуває за межами проїжджої частини на трамвайній колії. 

Через ДТП рух низки маршрутів став неможливим. «Швидкісний трамвай №1 та №3 найближчим часом можете не чекати…», – йдеться у повідомленні київських телеграм-каналів.

Інформація про постраждалих уточнюється. Пасажирам радять планувати свої поїздки з урахуванням затримок та, за можливості, обирати альтернативні види транспорту.

Нагадаємо, 29 квітня у столиці сталася дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту. Водій Tesla, рухаючись в бік правого берега, недалеко від з’їзду з Дарницького мосту, здійснив зіткнення із автомобілями Suzuki та Lanos, які рухалися в тому ж напрямку.

28 квітня у Бориспільському районі, під Києвом, сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів.

Теги: ДТП Київ громадський транспорт

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

