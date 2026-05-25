Масований обстріл Києва: Кличко назвав кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У лікарнях столиці станом на ранок 25 травня перебуває 21 людина, яка постраждала внаслідок масованої ракетної атаки Росії у ніч проти 24 травня. Серед ушпиталених – двоє дітей. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Загалом, за даними мера, у столиці через цей ворожий обстріл постраждали 86 людей. Для двох мешканок міста атака стала смертельною – рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів зруйнованого під’їзду п’ятиповерхівки в Шевченківському районі. Водночас у ДСНС уточнюють, що загальна кількість тих, хто звернувся по допомогу або отримав травми різного ступеня тяжкості, вже сягнула 87 осіб.

Ця атака стала однією з наймасштабніших для міста за останній час. Руйнування та пошкодження інфраструктури зафіксували загалом на 49 локаціях у різних районах Києва. На місцях ударів досі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір завалів та демонтаж пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу
