Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу

Наслідки російського удару по гаражному кооперативу у Білій Церкві у ніч на 24 травня 2026 року

Владислав Власюк: «Щодо ефективності: знищено пару гаражів, але це була дуже-дуже важка ніч»

Усі залишки балістичної ракети «Орєшнік», яку російські окупанти застосували під час масованої атаки 24 травня, вже зібрали та передали на дослідження. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує «Главком».

«Всі залишки (більше очікуваного) зібрали і передали на дослідження. Щодо ефективності: знищено пару гаражів. Але це була дуже-дуже важка ніч. Все доступне з засобів ураження вже передано на дослідження», – написав він.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік».

Раніше Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

Зауважимо, напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.