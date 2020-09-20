Мер Миколаєва Сенкевич проміняв «Самопоміч» на «Пропозицію»



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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич Фото НікВесті

Партія «Пропозиція» висунула Олександра Сенкевича кандидатом в мери Миколаєва

Політична партія «Пропозиція» провела конференцію з висунення кандидатів в депутати міських, районних та обласної рад, а також мери міст в Миколаївській області. Збори пройшли сьогодні, 20 вересня, в Миколаєві, – повідомляють НікВесті.

Перед учасниками конференції виступив мер Миколаєва та регіональний лідер політичної сили Олександр Сенкевич. У своєму виступі він зазначив, що головний принцип партії «Пропозиція» – це готовність брати на себе відповідальність. На думку Сенкевича, люди йдуть в депутати по трьох основних причин: захистити свій бізнес, задовольнити своє его або для того, щоб щось змінити в своєму місті. На минулих виборах мер Миколаєва переміг як висуванець партії Садового «Самопоміч».

Олександр Сєнкевич, став мером 500-тисячного Миколаєва восени 2015 року, але уже в жовтні 2017 року депутати місцевої міськради проголосували за дострокове припинення його повноважень. Повернутись на посаду міського голови Сєнкевич зміг лише після кількох виграних судових розглядів.

Як стало відомо, шоумен і член політради партії «Голос» Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Як повідомлялося, партія Зеленського висуває в мери Одеси актора «Джентельмен-шоу» Олега Філімонова.

До слова, народна депутатка Ірина Верещук братиме участь у виборах мера Києва – напередодні її кандидатуру підтримала партія «Слуга народу» 87 голосами «за».

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, скандальний мер Миколаєва поновився на посаді через суд.

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