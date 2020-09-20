У Мінську почалися затримання учасників Маршу протесту



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Повідомляється також про початок акцій опозиції у Гомелі та Гродно

З початком акцій протесту у неділю у столиці Білорусі Мінську розпочалися затримання та переслідування силовиками протестувальників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, в районі Нямига у Мінську вже зібралися сотні людей. Групи людей йдуть від площі Свободи до Нямиги. Силовики також з’явилися, відбулося кілька затримань.

Колона автозаків та мікроавтобусів під’їхала до ТЦ «Галерея» перед мінським Палацом спорту. Люди у чорній формі пішли до невеликої групи протестувальників. Учасники акції намагаються сховатися від силовиків у торговельному центрі.

Повідомляється також про початок акцій опозиції у Гомелі та Гродно.

У Білорусії шостий тиждень тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів 9 серпня, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Демонстранти вимагають його відставки і проведення нового і чесного голосування.

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

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