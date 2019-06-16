ДСНС: рятувальники розбирають завали на місці вибуху у Києві



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На місце події було скеровано пожежно-рятувальні підрозділи Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що на місці вибуху на вулиці Тургенєвській в Шевченківському районі столиці розбирають завали.

Про це пресслужба столичного відомства поінформувала у Facebook вночі 16 червня.

Зазначається, що дані про інцидент на вулиці Тургенєвській, 16, надійшли о 23:25 суботи.

На місце події було скеровано пожежно-рятувальні підрозділи, які по прибутті встановили, що у дворі триповерхового житлового будинку в одному із семи цегляних гаражів стався вибух невідомого походження.

У результаті вибуху було повністю зруйновано три гаражі, пошкоджено газову трубу і вибито скло вікон сходової клітки і квартир у сусідній будівлі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.

Для робіт з розбирання будівельних конструкцій гаражів задіяні дев'ять одиниць основної і спеціальної техніки і 70 людей. Для підйому бетонних плит використовується комунальна інженерна техніка.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Києва на вулиці Тургенівській у суботу пізно ввечері прогримів потужний вибух.

ЗМІ повідомляли, що вибухнули шість гаражів, від трьох з них майже нічого не залишилось.