  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП на Дорогожичах: водієві обрано запобіжний захід

    • Розсилка
    Водій маршрутки 21 березня в Києві збив трьох жінок&nbsp; - ДТП на Дорогожичах: водієві обрано запобіжний захід
    Водій маршрутки 21 березня в Києві збив трьох жінок 
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водія посадили під домашній арешт

    Водієві маршрутки, який 21 березня в Києві збив трьох жінок на переході, обрано запобіжний захід. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

    «Щодо ДТП на Дорогожичах. Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт», - повідомила вона.

    Нагадаємо, у четвер ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

    В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

    На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    ДТП Київ суд громадський транспорт арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ