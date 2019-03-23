ДТП на Дорогожичах: водієві обрано запобіжний захід



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Водій маршрутки 21 березня в Києві збив трьох жінок Фото: dtp.kiev.ua

Водія посадили під домашній арешт

Водієві маршрутки, який 21 березня в Києві збив трьох жінок на переході, обрано запобіжний захід. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«Щодо ДТП на Дорогожичах. Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт», - повідомила вона.

Нагадаємо, у четвер ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Джерело: УНН